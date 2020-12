¡Tombazo! Se cumplen 15 años de la conquista del Apertura

"Soy un agradecido al hincha del Tomba. La gente me ha demostrado mucho cariño en las redes sociales. Ese día fue increíble, me quedó marcado, porque tuve la suerte de convertir el gol. Después no me olvidó más la caravana que se armó cuando llegamos a Mendoza y nos fuimos al Feliciano Gambarte. Me acuerdo y parece que fue ayer", recordó el rosarino con emoción.

Así lo recuerdan el Pipa Villar y Mauro Poy

A 15 años de la obtención del Torneo Apertura, Pipa Villar y Mauro Poy recuerdan el encuentro. pic.twitter.com/o4TO2h6S6z — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 3, 2020

El once inicial que paró en cancha el Chocho fue el siguiente: Sebastián Torrico; Darío Salomón, Josimar Mosquera, Osvaldo Bordicio, Silvio Duarte; Diego Villar, Mariano Torresi, Gastón Martina, Enzo Pérez; Mauro Poy y Daniel Giménez.

El plantel

Arqueros: Sebastián Torrico, Nélson Ibáñez, Cristian Aracena

Defensores: Marcos Barrera, Sebastián Bartolini, Osvaldo Bordicio, Silvio Duarte, Leandro Garciarena, Jossimar Mosquera, Gonzalo Prósperi, Darío Salomón, Gabriel Vallés

Mediocampistas: Matías Arce, Enzo Cappa, Javier Castro, Marcio Conejero, Gastón Martina, Nicolás Olmedo, Enzo Pérez, Jorge Torres, Mariano Torresi, Diego Villar

Delanteros: Alejandro Abaurre, Daniel Giménez, Lucas Martínez, Mauro Poy

GODOY CRUZ CAMPEON APERTURA 2005 B NACIONAL

La gran campaña

El Expreso jugó 19 encuentros, de los cuales ganó 12, empató 4 y perdió 3. Anotó 29 goles y le convirtieron 14, con lo que cosechó 40 puntos. Los goleadores del equipo fueron Daniel Giménez, Mauro Poy y Mariano Torresi, con 5 conquistas cada uno.

Esta consagración le permitiría al Expreso jugar la final ante Nueva Chicago y lograr el primer ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol argentino. Fue el 20 de mayo en el Malvinas Argentinas, cuando derrotó al equipo de Mataderos por 3 a 1. En el partido de ida habían igualados 1 a 1.

La emoción del Chocho Llop

El entrenador Juan Manuel Llop contó como vivió ese día y manifestó: "Fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Uno de los episodios que más recuerdo. Después, el regreso a Mendoza y la bienvenida que nos hicieron los hinchas de Godoy Cruz en el arco de Desaguadero, fue algo maravilloso".