Tomás Marchiori se iría a un equipo de primera

Si bien el joven guardavallas no confirmó la especie, se iría a préstamo al Decano, un elenco que disputará la Liga Profesional de Fútbol y donde también ataja otro mendocino, Cristian Lucchetti.

"Sinceramente hay algo de Atlético, pero estoy esperando hablar con mi representante para ver si se confirma o no. Es una linda oportunidad, es un club lindo, pero hasta que no haya nada confirmado no puedo especular", dijo Tomi.

https://twitter.com/Purolobo33/status/1308164256182013959 ¿Se va? Tomas Marchiori sería nuevo jugador de Atlético Tucumán, es cuestión del paso de horas para que sea oficial.

Es noticia de minuto a minuto pic.twitter.com/7sBP9GgYaG — PuroLobo.com (@Purolobo33) September 21, 2020

Marchiori lobo horizontal nueva

Tomas-Marchiori.jpg El arquero Tomás Marchiori, el gran referente del Lobo.

Luego agregó: "El pase sería a préstamo. Desde que arranqué en Gimnasia quería crecer en el puesto y cuando sintiera que era el momento de dar un salto para primera, pudiera hacerlo. Me siento bien y preparado; Gimnasia me está dando la oportunidad de jugar en una categoría tan importante como la Primera Nacional".

Posteriormente señaló: "Me lo comunicó mi representante, el interés de Atlético está, después de que hable me organizaré. No sabía nada de Godoy Cruz estaba cerca de incorporarme".

Por último, dijo: "Godoy Cruz tiene grandes arqueros que salieron de las inferiores y ahora va a sumar mucho con la llegada del Loco Ibáñez. En Atlético sé que está el Laucha (Lucchetti), un arquero referente y capitán. Si se da el pase va a ser complicado competirle, pero es para lo que me preparé".