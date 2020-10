El golero, de 25 años, fue cedido a préstamo hasta diciembre de 2021 y el Decano tiene una opción de compra de 200.000 dólares por el 50 por ciento del pase.

Tomás Marchiori, en diálogo con Ovación, se refirió sobre su pase a Atlético Tucumán: "Es un salto muy importante para mi carrera. Es algo que estaba esperando, finalmente se concretó y será muy lindo jugar en un club tan importante como Atlético Tucumán".

El Laucha Lucchetti, arquero mendocino que ataja en el Decano, habló muy bien de Marchiori y sobre estos elogios el guardametas godoycruceño dijo: "Es muy gratificante que un arquero de la trayectoria de Lucchetti haya hablado muy bien de mí, me pone muy contento. Espero poder compartir el plantel con él y seguir aprendiendo y creciendo como jugador".

Respecto a su actualidad, Tomi admitió sentirse preparado para dar el salto. "Me siento muy confiado del trabajo que hemos hecho con Paolo Olivera en Gimnasia todos estos años en el club".

A la hora de hablar de Gimnasia y Esgrima, club donde se inició y debutó profesionalmente, se mostró muy emocionado: "Es raro irme de este club que quiero tanto y que me ha dado mucho. Es la institución que me formó y del que soy hincha. No me pude despedir jugando en una cancha, pero siempre voy a estar agradecido al club, a los hinchas, estos colores siempre van estar en mi corazón. Ojalá que lleguen pronto a primera división, creo que va por el camino correcto".

A Tomás Marchiori le costó despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico. "La verdad que fue difícil despedirme de todos, del cuerpo técnico, de los compañeros. Estoy muy contento por todas la muestras de cariño que he tenido y me hace muy bien", admitió.

Su mensaje a los hinchas del Lobo

Por último, Tomás Marchiori les dejó un mensaje a todo el pueblo blanquinegro que lo tiene como uno de los ídolos.

"Al hincha le agradeceré siempre por tanto cariño que me dieron. Siempre que defendí el arco lo hice con amor a la camiseta. Me voy feliz y deseo que el club siga creciendo. Mi corazón está con los colores del lobo y el amor incondicional estará siempre".

La emotivas palabras de su hermano Tadeo

El delantero Tadeo Marchiori, también jugador de Gimnasia y Esgrima, es el hermano de Tomás y le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram.