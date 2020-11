Tomás Marchiori: "El Laucha Lucchetti me dio consejos"

"Cuando salí a hacer la entrada en calor me tranquilicé y ya me metí de lleno en el partido. Con el correr de los minutos te vas metiendo más y se van un poco los nervios", dijo en el programa Ovación 90.

"Con el poco tiempo que estoy acá me encontré con un grupo muy profesional. Por suerte las cosas salieron y el partido contra Racing fue impecable", exteriorizó.

"Sinceramente no me esperaba el debut, creí que iba a jugar Cristian (Lucchetti). El técnico me dio la confianza y la posibilidad de jugar el domingo ante Racing. La verdad que cuando me lo comunicó el sábado me puso ansioso, un poco nervioso, pero tuve el respaldo de los chicos", cerró.