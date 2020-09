Tomás Giménez y la chance que soñó toda la vida en el Lobo

"Es una alegría muy grande que Gimnasia siga confiando en el proyecto de seguir contando con los arqueros del club. Me pone feliz la posibilidad de Tomás (Marchiori) para que pueda seguir creciendo. De esta manera se abre mi puerta y la tengo que aprovechar para crecer también", dijo Tomi en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil.

Sobre cómo tomó esta gran posibilidad contó: "La verdad que estoy tranquilo porque me vengo preparando para esto, no hay que volverse loco porque cargar con una presión extra me puede jugar en contra"

Y agregó: "Tengo que seguir por el mismo camino que me trajo hasta acá para seguir creciendo".

Tomas-Gimenez-Lobo1.jpg

Si habló con Marchiori dijo que lo hace casi todos los días por la amistad que los une: "Con Tomi hablamos casi todos los días porque somos amigos y tenemos una relación diferente. Siempre me aconseja y me va guiando en este camino del arquero que es un puesto distinto ya que hay uno solo dentro del campo de juego. Esta bueno que alguien que conoce el puesto te de bastantes consejos, los agarro para hacerme fuerte".

Tomi viene de una familia muy fanática del Blanquinegro y aseguró que al año y medio de vida ya había sido llevado al Víctor Legrotaglie.

"Esta chance la soñé de chico, soy hincha fanático de Gimnasia como toda mi familia. Es una gran responsabilidad pero con una alegría inmensa", comentó pero al tiempo sostuvo: "Dentro de la cancha hay que dejar de lado la parte del hincha y ser profesional de los actos que uno tiene y tener mucho cuidado".

"Hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque el arco de Gimnasia requiere eso. Hay que afrontarlo con personalidad, creo estar preparado y tiene ese condimento extra que soy hincha del club", cerró.