Tomás Giménez tiene un cariño muy especial por Gimnasia y Esgrima

El guardameta en una entrevista que le concedió a Ovación aseguró: "Todos saben los sentimientos muy fuertes que tengo por estos colores, a veces hay que saber separar eso, pero se hace difícil. Siempre cuando termina el partido y se consigue un triunfo como sucedió frente a Estudiantes, la alegría y la satisfacción es doble".

"Esta nueva chance que se me presentó la tomé con mucha responsabilidad, compromiso y entrega. Siempre me preparo para dar lo mejor por esta institución y me voy feliz cuando gana Gimnasia y Esgrima. El entrenador me dio mucha confianza y tranquilidad ", reveló.

Sobre su tarea en el arco aseguró: "La verdad que tratamos de responder, creo que colectivamente hicimos un gran trabajo y quedó reflejado en el resultado positivo que conseguimos. Nosotros estamos en un gran momento futbolístico, ojalá podamos seguir por este buen rumbo y continuar ratificándolo en cada partido que nos toca afrontar, todos los encuentros son finales en un campeonato que es largo y nos queda mucho camino por recorrer".

"El equipo está haciendo una gran campaña con esta buena idea que mostramos, este es el quinto triunfo que logramos en condición de local. Ahora vamos a Mar del Plata a jugar frente a Alvarado en otra final que tenemos", cerró el arquero del equipo que dirige Luca Marcogiuseppe, que se ubica séptimo con 25 unidades en el torneo.

Lo que viene para el Lobo

Gimnasia y Esgrima jugará el domingo 29 de mayo ante Alvarado en Mar del Plata, desde las 16, por la 17ª fecha del certamen.