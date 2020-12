Tomás Giménez: "Ningún equipo nos pasó por arriba"

El guardametas quiere dar vuelta la página tras la derrota por 2 a 1 de visitante ante el líder Atlético de Rafaela, que dejó sin chances al Blanquinegro por pelear por el primer ascenso, ya que quedó a 8 puntos del puntero. Ahora el elenco del Parque apunta a luchar por el segundo ascenso.

Sobre el compromiso ante Villa Dálmine -que viene de ganarle de visitante a San Martín de Tucumán- consideró: "Será un partido muy duro, todos los compromisos son parejos, se juegan a matar o morir. Tenemos que seguir por este camino y ganar el domingo. Ningún equipo nos pasó por arriba".

Giménez contó que seguirán dando pelea y afirmó: "Hay que ganar los dos encuentros que quedan para terminar lo más arriba posible. Todavía matemáticamente tenemos chances de salir segundos que nos permita jugar la semifinales. Tenemos que seguir peleando, de no conseguirlo, tenemos la chance de jugar la fase eliminatoria para luchar por el segundo ascenso".

Con respecto a la derrota ante Atlético de Rafaela reconoció: "Fue un golpe duro, a nadie le gusta perder, ellos tienen buen equipo. Nos costó mucho el primer tiempo, en los últimos 45 minutos hicimos un gran partido y tuvimos ocasiones para poder ganar. En esta categoría cuando se cometen errores se termina pagando caro".

Giménez está muy contento por su continuidad y admitió: "Me he sentido muy bien y con mucha confianza a medida que fueron pasando los partidos. No me pesó la responsabilidad de ser el arquero titular, hace tiempo que me venía preparando para cuando llegara la oportunidad. Con Paolo Olivera, el entrenador de arqueros, trabajamos muy bien y mejoramos día a día".