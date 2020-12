Tomás Giménez es pura felicidad tras su buena actuación en el Lobo

Giménez contó como vivió los momentos previos al compromiso ante el Dragón y manifestó: "La verdad que estaba muy tranquilo, ya no había más nada de qué hablar. Tenía que salir a jugar y darle confianza al equipo. Siempre es importante responder para darle tranquilidad a mis compañeros".

Con respecto a la atajada más difícil, confesó: "La más complicada fue la primera, apenas arrancó el partido en la jugada con Aguirre. Es una situación muy rápida y llegamos los dos juntos, abrí las piernas y le saqué la pelota".

Tomi Giménez ya piensa en el compromiso por la 2° fecha que jugará Gimnasia y Esgrima, este sábado a las 17.10 ante Sarmiento. "Será lindo debutar en nuestra cancha, en este club que es mi segunda casa. Es un partido que tenemos que ganar para seguir soñando con el ascenso, es un rival duro, pero nosotros tenemos nuestras armas y herramientas para sacar el partido adelante".

Luego añadió: "Nosotros tenemos un objetivo claro que es subir de categoría y para poder lograr esta meta, tenemos que ganar en todas las canchas. Los hinchas están ilusionados, ven que el equipo está respondiendo y vamos todos juntos con el objetivo de llegar a Primera".

Las felicitaciones de Tomi Marchiori

Giménez contó que recibió un mensaje del arquero de Atlético Tucumán Tomás Marchiori, con quien fue compañero en el Lobo. "Me escribió antes del partido para desearme suerte. Me dijo que estuviera tranquilo, que las condiciones las tenía. Y después del partido me felicitó por mi actuación".

Por último admitió: "Es muy lindo hablar con él, fuimos compañeros y tenemos una gran amistad, se lo extraña mucho. Es un amigo, me pone contento que esté haciendo su carrera en Atlético Tucumán, en las vacaciones nos juntaremos para vernos un rato".