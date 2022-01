Tomás Castro Ponce dijo que llega al Tomba en busca de continuidad

Tomas-Castro-Ponce-Godoy-Cruz-1.jpg

"Vengo en busca de continuidad. Mi llegada al club es algo que me sirve mucho para ir sumando rodaje y tener más experiencia en Primera. Estoy muy contento por eso" señaló en la conferencia de prensa tras entrenarse en el predio de Coquimbito.

"Las expectativas para este año son muy buenas, estoy muy contento de estar acá. Vamos a tratar de trabajar duro todo este año para lograr los objetivos como grupo", añadió.

"Soy un jugador con características técnicas y de asociaciones, que es lo que me pide el técnico, que me asocie en la mitad de la cancha para poder tener un buen ataque. A la hora de defender me considero uno más y de ahí estoy en condiciones de volver a atacar", admitió.

Conferencia de prensa: Tomás Castro Ponce

Luego dijo que dos ex compañeros en River le dieron referencias del Expreso. "Hablé con Elías López y Augusto Aguirre a fines del año pasado. Me dieron algunas referencias del club y me dijeron que acá es todo muy bueno. Cuando llegué me sorprendí, es un club muy lindo, muy organizado y tiene una buena infraestructura", dijo mediocampista.

Elogió a Flores

"Diego (Flores) es un gran entrenador, me habían hablado muy bien de él. Estoy con muchas ganas de aprender”, admitió al elogiar al DT de Godoy Cruz.

"Me gusta jugar de volante interno, ya sea por izquierda como por derecha, en River lo he hecho por ahí. Es una posición donde me siento cómodo”, cerró.

Fotos: gentileza Prensa Godoy Cruz.