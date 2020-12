Tomás Badaloni fue la gran figura en el triunfo del Expreso

Copa Argentina horizontal.jpg

El jugador que volvió a ser titular en este partido dijo con mucha emoción: "La verdad que estoy muy contento por el triunfo, es algo que merecíamos; veníamos de varias derrotas. Salimos a la cancha a ganar, sabíamos que era un partido muy difícil. Es algo que necesitábamos los jugadores y los hinchas de Godoy Cruz especialmente".

Cuando le consultaron cómo se define como jugador contó: "Me considero un delantero luchador, que no da por perdida ninguna pelota. A veces me toca definir y en otras ocasiones asistir a algún compañero".

A Badaloni se lo vio con mucha alegría, ya que fue muy cuestionado por muchos hinchas. "Estos partidos por la Copa Argentina son muy parejos y siempre los equipos que militan en el ascenso quieren ganarle a los equipos de primera división. J. J. Urquiza fue un rival muy duro y las ocasiones que tuvimos la pudimos meter", finalizó.