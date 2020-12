Tiene fecha la presentación del atrayente nuevo modelo de Ferrari

En esta ocasión, los vehículos de color rojo serán observados directamente en el circuito de Barcelona el 1 de marzo, en el marco de la jornada inaugural de las pruebas de invierno, que se extenderán hasta el día 3.

Un mes antes, la firma hará una rueda de presentación de sus dos pilotos para el año entrante: el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, quien sustituirá al alemán Sebastian Vettel, quien se marchó a Aston Martin.

El director de equipo, Mattía Binotto, explicó los planes de la casa de Maranello para la etapa previa al arranque de la competencia.

"Creemos que el próximo año será de transición hacia 2022. Sin dudas, será un coche parcialmente congelado, con el mismo chasis que en 2020", agregó el ejecutivo, en declaraciones a la prensa, que reprodujo el sitio Motorsport.

Uno de los aspectos deficitarios que entregó Ferrari en la estación 2020 consistió en un motor que no tuvo toda la potencia deseada.

"El motor está funcionando muy bien en el banco de pruebas. Creo que -en términos de rendimiento- avanzó bien respecto de este año", dijo.

"No seremos los peores de la parrilla en cuanto a potencia y esa es la sensación que tengo de las cifras que he visto", aseguró Binotto, quien comentó no estar en condiciones de saber "cómo están trabajando los demás, cuánto han progresado", sostuvo.