Tevez reveló porque no pateó el penal y pidió perdón

tevez-na.jpg Tevez cerró un gran año en el que fue campeón y figura de Boca.

El penal que no pateó

Después hablo de las razones por las que le dejó ejecutar el penal a Sebastian Villa quien convirtió el segundo gol:

"Ayer yo pateé tres penales y (Esteban) Andrada me los atajó todos. Hoy Villa me pidió ejecutarlo, porque ayer había metido todos y me pareció justo que lo hiciera él", destacó.

Boca venció a Racing por 2 a 0 con goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa, de penal, clasificándose para la serie semifinal contra el Santos de Brasil a disputarse en la Bombonera el 6 de enero del año próximo y la revancha el 13 de ese mes en San Pablo.

El pedido de perdón a su esposa

Poco después de haber terminado el partido, Tevez hizo una publicación en su cuenta de instagram dedicada a su esposa: "Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes