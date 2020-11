Tevez brilla en Boca mientras sufre un difícil momento familiar

"Contener a mi vieja, estar con mis hermanos. Es un momento muy complicado. Mi viejo no está bien. Me cuesta, pero tengo el respaldo de mis compañeros, de Miguel, la gente de Boca. Eso hace que uno tenga otra responsabilidad. La gente de Boca está 100 por ciento en mi espalda diciendo que no baje los brazos", aseguró.

09-11-2020_rosario_carlos_tevez_festeja_con (1).jpg Tevez destacó el apoyo de Russo y sus compañeros.

Segundo Tevez se recuperó de coronavirus (necesitó de asistencia respiratoria en agosto), pero está internado en terapia intensiva desde hace algunas semanas, por algunas complicaciones y un cuadro derivado de diabetes.

"Me estoy divirtiendo, voy a los entrenamientos contento. Muchos saben que no estoy pasando un buen momento familiar, pero el fútbol me está devolviendo la alegría", afirmó el "Apache", en declaraciones televisivas.

"Personalmente estoy pasando un momento familiar complicado, pero en lo futbolístico ando bien, voy contento a los entrenamientos y me siento con confianza"

"No es fácil hablar de esto en tele. Nadie sabe el momento que estoy pasando en lo familiar, nada que ver a cuando estoy dentro de la cancha. Es lo único que me hace feliz en este momento. Mi viejo no está bien. El fútbol me devolvió el ratito para olvidarme de las cosas malas. Estoy muy agradecido. La estoy pasando mal, no te voy a mentir", completó.

En este contexto, valoró el trabajo del entrenador Miguel Angel Russo, que lo reinventó futbolísticamente tras el título en la Superliga 2019-20 y, por ejemplo, ante Newell's lo posicionó como centrodelantero.

"El click ya viene desde el campeonato anterior que hemos ganado. Miguel tiene mucho que ver en esto. Me da la libertad de jugar donde más me gusta. Este equipo le viene muy bien a mi juego, eso hace que uno tenga la confianza muy arriba. Miguel me está sacando bueno de vuelta", explicó.