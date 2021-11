El destacado delantero argentino, uno de los baluartes de la Fiorentina, había sido hisopado en las últimas horas y siguió arrojando resultado adverso, por lo que no pudo viajar y sumarse a la Selección que dirige Lionel Scaloni.

Bastante contrariado por la situación, Nicolás González se refirió al duro momento que atraviesa por no poder calzarse la camiseta albiceleste.

“Hace 18 días que estoy encerrado y sigo dando positivo, estoy vacunado con las dos dosis. Esto del covid es una desgracia”, aseguró el delantero, en una charla con ESPN.

"Te juro que no entiendo por qué no estoy en la Selección, no lo puedo explicar. Los doctores quieren que dé negativo, quería jugar con la selección, pero sólo puedo estar tranquilo y esperar”, agregó el ex jugador de Argentinos Juniors.

nicolas-gonzalez.jpg

Para finalizar, Nicolás González se refirió al Mundial de Qatar 2022: “Cómo no ilusionarse? Creo que podemos ser candidatos a ganar la Copa del Mundo. Venimos de ser campeones de América, eso hay que aprovecharlo”.