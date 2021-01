"Están tirando con todo de todos lados, hagan los rituales, ya no depende de mí, las lecturas del partido salen confusas, más tarde voy a intentar leer el tarot otra vez", aseguró Walter Lavalle sin dar demasiadas precisiones respecto del encuentro entre el Xeneize y el conjunto brasileño.

Más tarde, adelantó lo siguiente, de manera contundente: "Los arcanos esta en descabso, con naipes españoles, Boca elimina a Santos, no se cómo, si penales, gol en contra, no lo sé, lo que estoy seguro que Boca es finalista, no dejen de hacer rituales".

Luego agregó en otro presagio: "No les voy a mentir, llegada esta instancia los nervios influyen, pero me la juego a muerte por mis cartas, Boca finalista".

River, que recibió una cachetada inimaginable ante Palmeiras, causó sensación en las redes sociales. El tarotista Walter se refirió a la derrota millonaria, luego de que le llegara una marea de insultos al predecir con certeza lo que sucedió en la cancha de Independiente.

"River entiendan que no tengo nada contra ustedes, solo dije lo que vi en el Tarot, asi que no manden mensajes insultando, no me afecta", sostuvo Lavalle.

Luego, para cerrar, utilizó una chicana con ironía para los de Gallardo: "Tranqui les queda un partido, a ver si pueden hacer lo mismo que con Jorge Wilsterman".