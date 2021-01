Straccia: "Cada cosa que digo es para malos entendidos"

Tras perder 1 a 0 con Mitre de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia quedó licenciado y, en principio, volverán para los estudios previos al inicio de la pretemporada el viernes 22 de enero.

"Vamos a volver el 22, seguramente con algunas caras nuevas y otras que no van a estar. De los jugadores que tienen contrato serán los dirigentes los que deberán tomar una decisión, vamos a hacer una lista de los jugadores que irán a la pretemporada y los que no", remarcó el rosarino.

Respecto a la primera lista que salió a la luz con algunos de los nombres que no continuarán en la Lepra, que él no dio a conocer ya que solo habló con los futbolistas, contó: "Hablé con algunos jugadores y les dije que no los vamos a tener en cuenta. Desde mi lugar es deportivo, ningún jugador hizo algo para que no sea deportivo".

Y, sobre lo sanción que recayó sobre los futbolistas que fueron a la playa antes de enfrentar a Alavarado, agregó que dicho hecho "no tiene nada que ver" para que algunos no estén y que "incluso estaban Imperiale y otros chicos que van a seguir con nosotros".

Respecto a la derrota ante Mitre analizó: "Creo que llegamos pero no concretamos, de hecho nos llegan poco como nos pasó con San Martín de San Juan y ahora con Mitre, que nos llegaron poco y nos quedamos con las manos vacías. Ese es el tema que tenemos que solucionar, nos falta en los últimos 30 metros", reiteró.

Y añadió: "Fue una semana atípica porque no tuvimos a algunos jugadores que les dijimos que no van a continuar, de todas formas el rival no nos inquieta y se lleva mucho con poco".

Por último volvió a referirse al dirigente que filtró el video de los futbolistas que estuvieron en la plata y dijo: "Es una cuestión más de los dirigentes y espero que se vaya, pero lo veo por acá como si nada hubiera pasado".