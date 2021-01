Soldano se defendió de las críticas y se diferenció de un goleador de Boca

SOLDANO-2

En ese sentido, detalló: "Tuve cuatro situaciones claras que erré, que fueron errores míos de definición. Soy muy autocrítico en esas cosas, pero no considero que haya fallado muchos goles en nivel de las chances que tuve".

Además, el ex atacante del "Tatengue", que convirtió tres tantos en el conjunto de la Ribera, insistió: "Boca en mí no fue a buscar un goleador, porque ya lo tiene y es Wanchope. Yo tengo características totalmente distintas, con Wancho podríamos jugar juntos porque hacemos un trabajo totalmente diferente. Las comparaciones por momentos me parecen injustas".

"La inteligencia del jugador en todos los puestos del campo no es valorada, la características son totalmente distintas y eso me pasa con el resto de los delanteros de Boca. Puedo jugar con Carlitos (Carlos Tevez), Mauro (Zárate) o Wanchope", continuó el futbolista.

En la misma línea, dijo: "Tengo ganas de seguir en Boca, siempre quiero ir por más, luchando hasta que se pueda en el club y dando lo mejor. No fue un año perfecto, porque no cerramos el objetivo principal que teníamos, pero sí fue bueno".

"Obtuvimos dos títulos a nivel local y llegamos a estar dentro de los cuatro mejores en el torneo internacional más difícil del continente. En frío uno lo analiza mejor y el balance es positivo, más allá de la eliminación con Santos", cerró Soldano.