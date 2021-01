Sin Messi, Barcelona venció al Elche de Almirón

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFCBarcelona_es%2Fstatus%2F1353388575518203905 ¡Final del partido! ¡Y victoria!



0 Elche

2 Barça (De Jong y Riqui Puig)



#ForçaBarça

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, no disputó el partido porque cumplió la segunda y última fecha de suspensión tras la expulsión en la caída por 3-2 del domingo pasado ante Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España.

A raíz de la victoria, el equipo conducido por Ronald Koeman alcanzó la tercera posición de la tabla con 37 unidades, en tanto Elche sumó su 13er. juego sin victorias, y permanece en zona de descenso, en el penúltimo lugar con 17 puntos.

El conjunto alicantino alineó entre sus titulares a los argentinos Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé.

En otro de los encuentros de la jornada Osasuna, con los argentinos Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, y Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, goleó 3-1 como local al Granada.

La victoria dejó a los "Rojillos" en el puesto 17 con 19 puntos, mientras que Granada se mantiene con 28 unidades y en la séptima posición.

La jornada continuará este domingo con los encuentros entre Celta de Vigo-Eibar y el líder Atlético de Madrid del técnico argentino Diego "Cholo" Simeone ante Valencia.

El lunes cerrarán Athletic de Bilbao y Getafe desde las 17.

Principales posiciones: Atlético de Madrid 44; Real Madrid 40; Barcelona 37; Sevilla 36; Villarreal 34; Real Sociedad 31.