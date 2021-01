Simeone: "Siempre dije que me pueden echar mañana"

simeone1.jpg

"Después de un año de transición, este año el equipo es más contundente, continuo y equilibrado en una liga muy difícil como la española. Después cada uno es libre de pensar lo que quiera. Está claro que alguien siempre tiene alguna malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo", indicó en rueda de prensa.

Al ser consultado por su relación con los dirigentes manifestó: "Hablamos siempre. No dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos y estamos en la misa sintonía de siempre.

Atlético de Madrid, líder con 38 puntos, recibirá este sábado a Athletic de Bilbao en partido de la 18va fecha.

El miércoles pasado, Atlético de Madrid se quedó sorpresivamente afuera con el humilde UE Cornellá, de la Segunda B (tercera división), por 1 a 0 como visitante, por los 16avos. de final de la Copa del Rey de España.

"Nosotros entendemos que la Cultural y el Cornellá fueron superiores a nosotros. Llevamos la gente que creíamos que podía llevar adelante el partido y el resultado genera que la responsabilidad sea mía. No hay mucho más que explicar. Es una competición donde el que se equivoca pierde. Nos ganaron justamente con mucha humildad y mucho trabajo", resumió, informó la agencia de noticias alemana DPA.

"Cuando los futbolistas no tienen tantos minutos me siento responsable cuando les toca jugar y no pueden responder. Posiblemente el futbolista al que le tocó jugar no tenía el tiempo para poder demostrar lo que sabe y es responsabilidad mía porque no se lo había dado antes. La responsabilidad mayor es siempre mía", finalizó Simeone.