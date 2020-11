Simeone: "Se nos fue el mito"

https://twitter.com/Simeone/status/1331751913826693121 Seguirás estando entre nosotros, en cada partido, en cada cancha! Y serás por siempre EL MEJOR DEL MUNDO! Te quiero, Diego. pic.twitter.com/Tl2slxSauw — Diego Pablo Simeone (@Simeone) November 26, 2020

"Es duro y difícil para todos, a todos los que nos tocó compartir vivencias con Diego. Se nos va un mito", inició Simeone.

"Nosotros, en nuestra época, nacimos mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y fue la guía de lo que era jugar al fútbol. Nos duele a todos", prosiguió el Cholo.

"Maradona es fútbol, es argentino...¡Puff! Tuvo ese carácter rebelde que evidentemente lo identificó donde estuvo. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí cerca de él", remarcó.

Dentro de esos recuerdos, Simeone evocó que Maradona "siempre se comportó fantásticamente" con él cuando coincidieron en Sevilla y en el seleccionado argentino.

"Me cuidó, me invitó a su casa cuando estábamos en Sevilla y yo era muy joven. Y me mostró lo que era la selección y lo que se sentía por jugar en la selección", siguió Simeone, con los ojos visiblemente vidriosos de contener el llanto.

"En el momento que te cuentan que se fue Diego, decís: 'No, no se puede ir'. Seguramente quedará dando vuelta por todos los campos del fútbol porque ha sido y es el mejor del mundo", completó.