Sigue la gran polémica entre Carlos Araujo y Carlos Castro en la Lepra

carlos castro horizontal.jpg

Sin embargo, Castro no se quedó callado y le respondió en el programa Ovación 90 (de Radio Nihuil): "No me sorprendió lo que dijo porque hay gente en la vida que tiene códigos y se conoce a lo lejos. Sí me dolió porque fui yo el responsable de que Araujo viniera a Independiente, porque creí que iba a ser el referente que necesitaba el equipo para crecer, pero a veces se toman decisiones que salen bien o mal".

"Tendría muchas cosas que hablar de Araujo, pero me enseñaron mi papá y mi mamá que las cosas se hablan en la casa y lo que tenga que hablar lo haré con él", dijo.

Fue consultado sobre si el Pipi puso 7 mil dólares en la institución, a lo que Castro respondió: "Él no puso 7 mil dólares en Independiente, él puso esa plata en el bolsillo de una persona que estaba y que era su técnico con el que había firmado el contrato. Yo no sabía nada, me enteré cuando Straccia se fue del club".

"El plantel cobró muy buena plata por clasificar al Reducido. Se la repartieron entre los que jugaron y me imagino que a él no le habrá tocado, pero no tengo idea", culminó.

Araujo horizontal uno.jpg

El Pipi redobló la apuesta

Este martes Araujo dijo en Nihuil: "En el mes de julio me pagaron el 50 por ciento del sueldo o menos. El presidente me dijo: 'bancame que les tengo que pagar a los demás'. Al mes siguiente me hicieron lo mismo y durante todo ese tiempo me estuvo mintiendo porque nunca me solucionó nada. Nunca hice nada, nunca hice un quilombo ni un reclamo porque no quise perjudicar al plantel", enfatizó.

"Me estuvo boludeando durante todo este tiempo. Lo que viví este año nunca lo pasé en la vida", afirmó.

"Después del problema con Rafaela se querían ir todos (hubo un problema con los barras), nadie quería entrenar. Castro entró al vestuario y dijo que nos iba a poner al día, pero eso nunca sucedió", cerró.