¡Shockeante! Claudio Spinelli escapó de la guerra de Ucrania y dio detalles increíbles

Claudio-Spinelli-Ucrania.jpg

"Me llegó a pisar un auto, me levantó, pero por suerte no me pasó nada. También se me tiró un camión encima. Toda la gente estaba amontada y los padres trataban de ¡pasar a los nenes por arriba del alambrado!", le dijo a los medios.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", expresó.

"Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer", contó.

La situación de Gerónimo Poblete

Spinelli contó la situación del mendocino Gerónimo Poblete, quien estaba de pretemporada en Turquía con su equipo ucraniano y había quedado separado de su familia cuando se inició la guerra: "Hablé con él. La gente en Ucrania es muy buena y lo están ayudando. Lo único que pido es que la gente de las embajadas lo ayude. Es el único argentino que conozco que quedó".

"Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre, no hay que aprobarlo", cerró