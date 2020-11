Sergio Sánchez regresó a Mendoza para jugar en FADEP

"Todos estamos unidos por el mismo objetivo que es poder lograr el ascenso, se han sumado jugadores de gran jerarquía y hay un buen complemento con los que se quedaron en el club", comentó en diálogo con Ovación.

Respecto de su llegada al equipo que dirige Matías Minich comentó: "Cuando se suspendió el Federal A nos volvimos con mi señora a Mendoza y Sebastián Torrico me dijo si me quería sumar al equipo, no dudé en decirle que sí quería jugar en su club".

"A Sebastián lo conozco cuando jugamos juntos en Godoy Cruz y la verdad que ha hecho un gran trabajo en FADEP, es una institución muy profesional y que ha tenido un gran crecimiento", expresó sobre el club que preside el Cóndor.

Con respecto a su nivel reconoció que se encuentra en un "momento de mucha madurez".

"Sigo teniendo muchas ganas y disfruto de los entrenamientos. Quiero dar el máximo por este club y me siento feliz de seguir teniendo trabajo en un club que no tiene nada que envidiarle a otra institución por la infraestructura que tiene", remarcó el mediocampista.

Por último, sobre el DT Matías Minich comentó: "Está haciendo un gran trabajo junto a su cuerpo técnico. Se ha armado un buen equipo para competir y tratar de lograr subir de categoría".