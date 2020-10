Sergio Agüero volvió al gol en el Manchester City

A los 20 minutos del primer tiempo el atacante argentino marcó el 1 a 1 de penal con un tiro cruzado y pese a que su compatriota Agustín Marchesín logró tocar el balón, no pudo detener el potente tiro del "10".

Así fue el gol del Kun Agüero:

Embed

Los dirigidos por Pep Guardiola comenzaron perdiendo el encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Champions League, por el gol del colmbiano Luis Díaz (14' 1T).

Kun-Aguero-gol-Manchester-City1.jpg

Kun-Aguero-gol-Manchester-City.jpg

Sergio Agüero zafó de la sanción

El delantero argentino Kun Agüero volvió el pasado sábado a jugar en el Manchester City tras un parate de casi cuatro meses debido a una lesión en su rodilla izquierda y protagonizó un episodio polémico con la jueza de línea del partido.

Durante el partido, el atacante nacido en Quilmes protagonizó una acción polémica, ya que cuando se jugaban 41 minutos del primer tiempo protestó con vehemencia un lateral y luego le apoyó la mano en el hombro a la árbitro asistente Sian Louise Massey-Ellis.

Ahora se supo, tal como informó The Guardian, la FA finalmente decidió no investigar lo sucedido, por lo que Agüero no será sancionado por el hecho. Desde la máxima entidad del fútbol inglés no consideraron grave lo sucedido, por lo que no avanzarán con el caso.