Selección Argentina: el equipo para enfrentar a Bolivia

El representativo nacional llegó el domingo por la noche a la ciudad boliviana y este lunes por la tarde llevó adelante una práctica en el predio de The Strongest con el objetivo de empezar a adaptarse a las complicaciones de la altura de La Paz.

¿Y el equipo?

Lionel Scaloni habló este mediodía en conferencia de prensa y no confirmó los once que jugarán frente a Bolivia este martes, aunque la idea del entrenador es, de estar los jugadores en condiciones, no realizar demasiadas modificaciones respecto al equipo que comenzó frente a Ecuador el jueves pasado en La Bombonera.

Scaloni, en tanto, sí adelantó que uno de los cambios estará en la mitad de la cancha debido a que Marcos Acuña, quien no pudo finalizar el partido ante Ecuador por una sobrecarga, no estará desde el arranque en La Paz.

Un posible once tendría a Franco Armani; Foyth/Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña/Palacios/Domínguez; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

https://twitter.com/Argentina/status/1315760752762990596 #SelecciónMayor El equipo de @lioscaloni trabaja en la altura de #LaPaz pensando en el encuentro de mañana ante #Bolivia. pic.twitter.com/5EpmtZlVVF — Selección Argentina (@Argentina) October 12, 2020