Respecto a la idea de juego explicó que "los equipos que tienen una identidad y saben a lo que juegan son los que terminan prevaleciendo, es fundamental".

E inmediatamente habló de los refuerzos: "También es verdad que estamos a la espera de más refuerzos y no es una novedad. Lamentablemente el tiempo fue corto, pero para todos. También se hizo largo la llegada de los refuerzos".

Y siguió: "Sé que los refuerzos van a llegar, la semana que viene seguramente se cerrará el grupo y de ahí saldrá un equipo. Hoy no hay más preocupación que el partido con Aldosivi. No creo que haya que poner escusas, simplemente disputar el partido y tratar de ser lo más competitivo posible con los jugadores que van arrancar y darle confianza a los muchachos".

Respecto al choque con el Tiburón, encuentro que se jugará este sábado desde las 17.10, remarcó cual será la clave para sumar los tres puntos.

"La clave nuestra va a ser la intensidad, la presión con la que podamos recuperar rápido la pelota y entendemos que Aldosivi puede ser un equipo con mayor tenencia y la idea es recuperar rápida la pelota para simplificar el partido", contó Sebastián Méndez.

Y añadió: "Esperar no es lo aconsejable, vamos a tratar de proponer los nuestro con las cosas que tenemos y con las falencias también. Todo va a depender también del trámite del partido".

Sobre la situación del mediocampista central peruano Wilder Cartagena, que un principio iba a dejar Godoy Cruz, explicó: "Cuando llegamos no descartamos a nadie, salvo los muchachos que de antemano estaban separados del plantel por decisión del club. Encontramos en Wilder un jugador importante del seleccionado de su país y que no había tenido las chances necesarias. Me parece que es un jugador para darle oportunidades".

Por último se refirió a los jugadores que faltan llegar, su deseo es contar con un atacante de área más.

"Por las últimas conversaciones que tuvimos con la dirigencia hay algunos jugadores ya cerrados y faltan un par más que están terminando de jugar en algún lado. De todos modos el contacto con la dirigencia es permanente y sabemos que van a llegar los refuerzos", reveló.

"También es cierto que nos hemos encontrado con jugadores no quisieron venir porque hoy llegar a Godoy Cruz es distinto a otros años por la situación deportiva que no ha sido buena", cerró Sebastián Méndez.