Sebastián Méndez confirmó que Jeison Chalá se sumará al Tomba

Luego se refirió a otro volante mendocino, Gerónimo Poblete, quien estuvo cerca de arreglar con el Expreso, pero La Serena de Chile se metió en el medio. "Ojalá estuviera acá lo antes posible, es lo que deseamos todos. Realmente entendemos la situación del jugador, que se comprometió. También sabemos el deseo que tiene de jugar en el club", dijo.

"Entendemos que tienen que venir dos o tres jugadores más, quizá no lleguemos a la primera fecha con todos habilitados, pero intentaremos presentar lo mejor que tengamos. Entendemos de las urgencias deportivas que tenemos y eso me preocupa", agregó.

"Estamos hablando constantemente permanentemente con (José) Mansur (el presidente tombino) esperando que se cierren los refuerzos. No es simple, es un mercado muy corto. Yo me encargo de llamar a algunos jugadores, porque entiendo que lo mejor es que un entrenador intente convencer a los futbolistas para que vengan", afirmó.

Cartagena, Abecasis y Rey

Luego se refirió a Wilder Cartagena, Luciano Abecasis y Rodrigo Rey. "Cartagena, como muchos jugadores que se sentían afuera del equipo están trabajando muy duro. En el fútbol es todo trabajo y hay que ser profesional. Hay que cambiar el momento deportivo del club. No quiero dar nombres que llegarían; Abecasis siempre fue de mi gusto, pero también está el gusto de los dirigentes. No me quedó un sabor amargo porque no vino Rodrigo Rey, porque entiendo al jugador de fútbol", enfatizó.

"Hoy no hay titulares y suplentes, sino que hay que ir buscando un equipo y lo más importante es formar un grupo, que tiene que ser muy bueno, de buena gente sobre todo", cerró.