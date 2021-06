Sebastián Giovini: "Vivimos del fútbol y necesitamos jugar"

El equipo que dirige Diego Pozo se ubica en una posición expectante ocupando el segundo lugar de la Zona A, a un punto del líder Atlanta, y el arquero manifestó: "Esperemos que volvamos a jugar. Se han escuchando algunos rumores que indican que se podría llegar a suspender y estamos con impaciencia, a la expectativa sobre la reanudación del torneo"

Sebastián Giovini horizontal uno.jpg Sebastián Giovini estará como titular en el reinicio de la Primera Nacional.

El guardavallas Blanquinegro afirmó: "Nosotros vivimos del fútbol y necesitamos jugar, vivimos de esta profesión y necesitamos trabajar. El jugador del ascenso es el que más se perjudica con esta situación".

Sebastián Giovini se refirió también a unas declaraciones del delantero de River Matías Suárez, quien manifestó hace unos días que el fútbol no debería seguir: "Lo escuché y pienso que él no se pone en el lugar del jugador del ascenso. Entiendo que no lo dice de mala fe pero no se pone en el cuerpo del jugador de ascenso que tienen que llevar el pan cada día a la casa y no estamos salvados económicamente".

Recuperado del Covid

Giovini padeció Covid y no pudo estar en los dos últimos compromisos ante Nueva Chicago y Mitre de Santiago del Estero: "Fue una sensación de bronca y tristeza cuando me detectaron Covid antes del partido con Chicago. Después con Almirante Brown lo viví más tranquilo y el equipo ganó con mucha personalidad. Yo y mi familia tuvimos síntomas y pudo ser mucho peor, pero gracias a Dios ya estamos bien".

Alejo Tello horizontal.jpg

Alejo Tello, arquero que sustituyó en los dos partidos a Sebastián Giovini, destacó los consejos que le dio en su ausencia: "A Alejo le tocó atajar y lo hizo de muy buena manera. Siempre intento sumar desde el lugar que me toque ocupar. Esto es un grupo y hay apoyo constante para que salga todo bien en cada partido".

Por último se refirió al próximo partido ante San Martín de Tucumán, en el reinicio de la Primera Nacional: "Tenemos esa cuenta pendiente de ser más contundentes de local. Algunos partidos lo hemos perdido en forma inmerecida pero ojalá podamos conseguir un triunfo para seguir estando en los primeros lugares".

Los goles en el amistoso ante Huracán Las Heras

