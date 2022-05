Sebastián Beccacece explotó y disparó para todos lados

"No nos gusta quejarnos de estas cosas pero son reales. Después de cuatro meses de una entrega enorme, logramos el objetivo y jugamos a las 48 horas", lamentó Beccacece en la conferencia de prensa posterior a la eliminación en la Bombonera.

sebastián-battaglia-sebastián-beccacece.jpg Sebastián Battaglia discute mientras Sebastián Beccacece lo mira atentamente.

"Le podría haber tocado a cualquiera, no es contra de Defensa pero está mal diseñado el armado, se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir porque no pasa en ninguna liga del mundo. No existe", insistió el DT del Halcón, que resaltó el "mérito" de Boca Juniors en la victoria por 2-0.

Sebastián Beccacece reconoció que Boca "ganó bien"

"Nosotros tratamos de ser nobles y mover la pelota, pero es cierto que no encontramos algunas rutas de pase. Boca tuvo mérito, hizo un gran partido y tiene buenos jugadores. Fue un poco de todo, no solo el agotamiento nuestro. Ahí se explica la derrota, que estuvo bien", completó.

sebastian-beccacece1.jpg Sebastián Beccacece no puede digerir que a Defensa y Justicia lo haya hecho jugar 48 horas después del último partido que jugó.

Defensa y Justicia todavía no terminó la competencia ya que todavía debe cumplir con dos partidos de la Copa Sudamericana.

La semana que viene deberá viajar a la altura de Quito para visitar el miércoles a Liga y cerrará su participación contra Antofagasta, de Chile, en Florencio Varela.