Sebastián Battaglia: "queremos lo mejor para Boca, siempre"

"Estoy muy agradecido de la oportunidad que nos han dado a mi y al cuerpo técnico", dijo Sebastián Battaglia, quien se mostró muy serio en el predio de Boca, cuyos dirigentes ya estarían negociando para remplazarlo en el cargo por Eduardo Domínguez o Alexander Medina.

La conferencia de Sebastián Battaglia

battaglia-tapa.jpg Algunos medios señalan que Sebastián Battaglia no seguirá en Boca el año que viene

"Al día de hoy podemos decir que estamos en una final de Copa Argentina y dentro de la Copa Libertadores en la tabla anual. Quedan partidos por jugar pero los objetivos hasta ahora se van cumpliendo y eso me pone muy contento, no solo a mi sino a todos los que trabajamos en el club", destacó el ex volante central quien la semana pasada, tras la victoria en Mendoza ante Argentinos, había ironizado sobre la supuesta intervención de Riquelme en el vestuario de Boca.

"Siempre buscamos lo mejor para la institución, eso que quede bien claro", dijo el entrenador.

"Hemos vivido muchos años en este club y siempre vamos a querer lo mejor para Boca, buscando siempre tomar las mejores decisiones para que a Boca le vaya bien", expresó Sebastián Battaglia quien jugó para Boca del 98 al 2003 y del 2005 al 2011.

"Quería decir estas palabras, gracias por escucharme. Estoy muy pero muy contento de estar al frente del equipo y ojalá pueda lograr los objetivos que nos planteamos", se despidió.