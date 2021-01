Se vienen los octavos de final para Maipú y Huracán

¿Y ahora qué? Ambos comenzarán desde el próximo domingo 17 de enero su incursión en la Etapa Eliminatoria por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Sportivo San Francisco de Córdoba o Camioneros (club de Buenos Aires, fundado por Hugo Moyano en el 2008), será el rival del Botellero que dirige Luciano Theiler, que finalizó segundo en la zona. Se definirá luego de que finalicen dos encuentros programados para este lunes por la tarde (Defensores de Pronunciamientos vs Güemes de Santiago del Estero y Chaco For Ever vs. Sarmiento de Resistencia).

Y en la vereda de Huracán Las Heras aparecen como posibles rivales Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) o Sarmiento de Resistencia (Chaco). Uno de estos dos equipos, dependiendo de los resultados de esta tarde, será el contrincante del Globito lasherino en los play off.

Maipú y Huracán están a cuatro partidos del ascenso. La primera batalla (octavos de final) para ambos será el próximo domingo. Y de ir pasando instancias, irán avanzando. Los cuartos se jugarían el viernes 22 de enero, las miércoles el viernes 27 y la final el domingo 31.

