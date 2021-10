Scaloni llamaría a una figura para la Selección argentina

El DT Scaloni tiene en la cabeza reforzar algunas líneas para tener recambio y está analizando con seriedad la convocatoria para estos encuentros venideros de una figura que está teniendo un rendimiento muy alto.

Se trata del zaguero central Marcos Senesi, del Feneyoord de Países bajos. En su momento, para la Copa América, el entrerriano, de 25 años, estuvo en los planes de Scaloni, pero el DT se decidió por Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Lisandro Martínez.

marcos-senesi1.jpg

En marzo pasado, Scaloni había confesado: “Senesi ha pegado un buen cambio, está jugando con continuidad y en una liga competitiva, puede ser una opción”.

marcos-senesi.jpg

Marcos Senesi también se refirió en su momento a la Selección argentina. “Sé que me están siguiendo y que la chance la voy a tener. Cuando la tenga no la voy a soltar, de eso estoy más que seguro”, confesó el ex San Lorenzo.