Santino, el hincha de Independiente que emocionó a todos

Desde prensa y marketing del club se pusieron en contacto con su familia y lo invitaron a que este miércoles vaya al predio de Villa Domínico para recibir unos regalos y conocer a los integrantes del plantel que dirige Julio César Falcioni.

Además de una de las nuevas camisetas del Rojo, el pibe se llevó la de Silvio Romero y fotos con todos los jugadores.

Santino visitó las instalaciones, se emocionó, sonrió, saludo a todos y hasta cantó junto a los jugadores la misma canción de cancha con la que el lunes alentó al Rojo desde la tribuna: “No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Yo solo sé que te vengo a alentar. No puedo evitar este sentimiento, se lleva adentro no puedo parar”.