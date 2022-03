Santiago Solari y su fastidio por el empate ante Güemes

Santiago Solari horizontal uno.jpg

El ex jugador de Atlanta no pudo ocultar su bronca por el empate ante el Gaucho: "Lamentamos mucho no haber ganado el partido, porque generamos muchas situaciones y nos terminaron empatando. Cuando íbamos ganando podríamos haber marcado algún gol más y lo terminamos pagando caro con el empate del rival. En el fútbol hay que ser efectivos"

"Fue increíble lo que erramos, y el rival con muy poco se llevó un empate de nuestra cancha. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en el partido del miércoles ante Riestra en Buenos Aires. Hay que estar metido en ese partido", agregó el jugador mensana.

A la hora de buscar los motivos del empate, el jugador admitió: "Cuando estemos más fríos analizaremos los errores. El equipo mostró muchas cosas buenas a pesar de no haber ganado".

Lo que viene para el Lobo

Por la 7ª fecha de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Riestra el miércoles 23 de marzo, desde las 15.30. y después jugará el domingo 27 de marzo, ante Belgrano de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotagie, desde las 16.40. Este partido contará con la televisación en vivo de TyC Sports.

La palabra de Santiago Solari

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.