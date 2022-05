►TE PUEDE INTERESAR: Eugenia De Martino fue por todo y subió un video que es furor

"Vamos a jugar en un gran estadio. Es una de las canchas más lindas de la categoría. El escenario nos beneficia por el juego que impone Gimnasia y Esgrima", agregó.

Sobre su nivel en el Lobo, el jugador reconoció: "Me siento muy feliz jugando en este club, lo disfruto mucho. Me dio mucha alegría marcar un gol ante Estudiantes de Río Cuarto. Me da mucha confianza en lo personal. El grupo está muy fuerte y siempre rescato el rendimiento grupal, que es lo que hace que las individualidades resalten".

Santiago Solari gimnasia y Esgrima tres-.jpg Solari quiere ganarle a Alvarado para seguir sumando en la tabla. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sobre esta buena campaña que están realizando, ocupando el octavo puesto, reconoció: "La ilusión de pelear el torneo siempre la tuvimos. Sabíamos lo que podíamos dar. Con el trabajo todo se puede lograr. Hemos conseguido resultados positivos y queremos seguir por esta senda ganadora".

Sobre el momento del equipo, dijo: "Nos hemos hecho muy fuertes de local con los cinco triunfos que logramos hasta el momento. Y de visitante salimos a jugar de la misma manera. En todas las canchas intentamos lograr los tres puntos y en algunos partidos hemos conseguido la victoria".

El golazo de Santiago Solari