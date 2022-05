Santiago Solari cambió el chip con Gimnasia y Esgrima y piensa en volver al triunfo

El ex jugador de Atlanta dialogó con Ovación. Arrancó hablando de la derrota ante Deportivo Madryn, que le cortó la racha al Lobo de seis partidos sin perder (con cinco triunfos y un empate)= y manifestó: "Nosotros sentimos que fuimos perjudicados, pero no nos tiene que desviar de los objetivos que tenemos, perdimos el partido. Hemos dado vuelta la página, cambiamos el chip y estamos trabajando de cara al compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto en nuestra cancha; será un encuentro muy difícil, necesitamos lograr los tres puntos para no alejarnos de la punta".

"Veníamos con una racha positiva, nos tocó tener un tropiezo, ahora vamos a entrar a la cancha con la convicción que tenemos en todos los partidos, de tener un buen juego y poder lograr un triunfo. En cada encuentro intentamos sumar y hacer lo mejor con la linda propuesta de juego que tenemos", agregó.

Con respecto al rendimiento del equipo en estos partidos del torneo, reconoció: "Somos un equipo que tiene mucho carácter, personalidad, compromiso, que cuando va perdiendo no baja nunca los brazos y tiene reacción. Frente a Deportivo Madryn perdíamos dos a cero, lo empatamos y nos anularon los goles".

"Tenemos muchas virtudes en defensa y ataque, tratamos de mostrar la identidad que el entrenador pretende, intentamos jugar al fútbol en cada compromiso", cerró el jugador, uno de los valores más importantes que tiene el equipo que dirige Luca Marcogiuseppe, que se ubica 11° con 22 unidades.

Lo que viene para el Lobo

Gimnasia y Esgrima luego de recibir este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, jugará ante Alvarado en Mar del Plata. El encuentro por la 17ª fecha está programado para el próximo domingo 29 de mayo, a las 16, en el estadio José María Minella.