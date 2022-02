Santiago Silva volvió después de la suspensión por doping y tiró una polémica frase

Santiago-Silva-Aldosivi-1.jpg

"Me han enseñado muchas cosas en la vida y gracias a Dios me toca ser un deportista y una persona pública para contagiar a la gente. Agradezco a mi familia, y a los que me suspendieron también les agradezco porque hoy estoy acá y estoy más fuerte que nunca", tiró.

Antes de que se jugara el partido, el uruguayo recibió una plaqueta de los dirigentes de Vélez. Ingresó a los 22 del segundo tiempo cuando reemplazó a Tomás Martínez y tuvo unachance paara aotar, pero pateó por arriba del travesaño.

Su último partido

Silva había jugado por última vez en febrero del 2020, cuando vestía la camiseta de Argentinos Juniors, mientras que en abril de 2019 había dado positivo por testosterona. Ante esta situación, el jugador explicó que había utilizado un gel en el marco de un tratamiento de fertilidad, pero no hubo vuelta atrás.

“Estoy feliz, más allá del resultado. Fueron días de mucha angustia, de sufrimiento. Pero ahora estoy contento por cómo se dieron las cosas. Le agradezco infinitamente a la gente de Vélez. Me hicieron sentir muy bien con sus aplausos”, declaró.