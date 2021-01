Santiago Silva le pegó muy duro a Juan Román Riquelme

En esa línea, agregó: "A mí no me impactó lo de Riquelme cuando hizo saber que no seguía, pero no es una manera de generar un buen ambiente en la previa de una final. No encontré algo positivo en su persona".

Uruguayo. Santiago Silva es la gran esperanza de gol que tiene Boca.

Por otra parte, el atacante habló del partido que jugarán esta noche Boca y Banfield para definir el campeón de la Copa "Diego Armando Maradona".

"El favorito sin duda es Boca, tiene la necesidad de ganar más allá del momento, que viene de perder ante Santos. Este partido para Banfield es una final, sería un sueño para todos los chicos del club", opinó.

Y añadió: "Vamos a ver un Boca lastimado con ganas de revertir la imagen y un Banfield con la ilusión de hacer un batacazo".

Silva, de Argentinos Juniors, se encuentra suspendido luego de que una resolución judicial dejara sin efecto la medida cautelar que había puesto en espera la sanción de dos años por doping, que entró en vigor en forma automática antes del inicio de la Copa de la Liga Profesional.