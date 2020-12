Santiago López: "Sarmiento nos pegó un cachetazo que dolió"

"Si bien nosotros sabíamos que teníamos que ganar el partido, en el primer tiempo no se arriesgó mucho por el simple hecho que también lo podíamos perder y no podíamos salir a lo loco", dijo con relación a la victoria sobre Riestra.

santiago lopez gimnasia

Luego añadió: "En el entretiempo nos dimos cuenta con el cuerpo técnico que si avanzábamos y le poníamos un cambio más podíamos ganar el partido porque veíamos que por ahí Riestra estaba esperando más retrasado y no intentaba plasmar su juego. Sabíamos que para seguir en la lucha teníamos que ganar y creo que cambió la actitud del equipo".

Por último admitió: "Después del partido con Sarmiento, que no fue positivo tanto en lo personal como en lo grupal, charlamos y dijimos nos podíamos permitir un tropezón porque son siete fechas y no podíamos dejar pasar más puntos. Necesitábamos ir a Riestra a ganar, es una cancha difícil porque ellos no arriesgan".