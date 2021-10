Santiago González: "Quedamos en deuda con el hincha"

El delantero que jugó frente a su ex equipo, en diálogo con Ovación, dejó sus sensaciones del compromiso ante el Torito y manifestó: "Me voy muy amargado por esta derrota que no esperábamos, podríamos haber hecho algo más en el campo de juego. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en el partido del domingo ante Almirante Brown".