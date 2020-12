Santiago González: "Hay que lograr los tres puntos como sea"

Santi gonzález Gimnnasia hoirizontal.jpg

El Mágico marcó el primero gol ante Sarmiento de Junín, en la derrota por 3 a 2 ante el equipo que dirige Iván Delfino, en el partido que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 2° ° fecha de la Zona B Campeonato de la Primera Nacional.

El jugador se mostró feliz por su gol y sintió mucha bronca por la derrota del Lobo, que ya se prepara para jugar este lunes a las 17.10 en el estadio Guillermo Laza, ante Deportivo Riestra, por la 3° fecha del torneo.

El ex jugador de San Lorenzo de Almagro, en diálogo con Ovación, reconoció: "La verdad que me fui contento por el gol, hace mucho que no convertía, pero sentí tristeza por la derrota que sufrimos ante Sarmiento de Junín".

A la hora de hacer un análisis de la derrota ante Sarmiento, opinó: "Creo que no hicimos un partido, los primeros 15 minutos fuimos punzantes a la hora de atacar. Sabíamos que jugaban mucho por adentro, que eran directos a la hora de atacar, nosotros no supimos manejar la pelota como lo veníamos haciendo y nos costó caro".

El atacante está muy contento por la confianza que le da el entrenador Diego Pozo. "Me siento muy cómodo en la posición que estoy jugando, el entrenador me ha dado mucha confianza. Tengo que responder en la cancha para poder seguir jugando, creo que tengo que seguir de la misma manera para poder seguir creciendo", cerró.