Sanción ratificada para el Muñeco Gallardo

Gallardo había tenido una discusión con el asistente Hernán Maidana, luego de una falta de Alexander Barboza sobre Matías Suárez, que el árbitro Diego Abal no sancionó.

El Muñeco debería pagar una multa equivalente a 23 entradas generales, uno 16.000 pesos, si es que quiere estar presente en el banco de suplentes de River en el arranque del próximo torneo.

El día de la expulsión Gallardo le dijo a Abal: "No te hagás el boludo, lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso".

El DT del equipo riverplatense, que ese día perdió 2-0 ante Independiente y desaprovechó la oportunidad de alcanzar la final de la Copa Diego Maradona, dijo tras la expulsión que sufrió: "Creo que más allá de los enojos momentáneos que tenemos los entrenadores, creo que tienen que ver con situaciones del partido que no pasan de ahí".

"No tengo nada para decir respecto a la labor de los árbitros con relación a Maidana. Lo conozco hace un tiempo porque no es la primera vez que compartimos campo de juego. Me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas", afirmó.