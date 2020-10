San Martín jugará el Regional Amateur, pero la tiene difícil

El titular albirrojo aseguró: "Nos llegó una notificación que tenemos tiempo hasta el 27 de octubre para confirmar la participación. No tenemos oficialmente la fecha de inicio y la forma de disputa de juego. No se ha definido cuáles son las exigencias sanitarias y los traslados de los equipos. Lo tenemos que evaluar y tomaremos la decisión, pero la intención es participar. Algunos clubes van estar en condiciones y otros no".