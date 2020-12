San Lorenzo le empató sobre la hora a Colón

El defensor Bruno Pittón, con un potente zurdazo, ingresando al área rival por la izquierda, abrió la cuenta para el "Ciclón", a los 19 minutos del primer tiempo.

Ya en el complemento, el conjunto santafesino dominó las acciones y dio vuelta el resultado con dos golazos, uno de Wilson Morelo y otro de la "Pulga" Luis Rodríguez, a los 25 y 31 minutos.

Cuando el partido se terminaba y parecía segura la victoria del "Sabalero", Alex Vigo tocó la pelota con la mano en el área visitante, el árbitro Andrés Merlos marcó penal y el paraguayo Óscar Romero lo cambió por gol.

El empate no les sirve a ninguno de los dos, ya que es el primer punto que suman en la Zona Campeonato y los líderes del Grupo B, Banfield, Gimnasia y Talleres (todos con tres puntos), todavía deben jugar sus partidos.

Mirá los goles del partido:

RESUMEN: San Lorenzo vs. Colón [2-2] Copa Diego Maradona | GOLES- eldieztops

La síntesis:

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Diego Rodríguez, Lucas Menossi, Juan Ramírez; Óscar Romero, Franco Di Santo y Ángel Romero. Director técnico: Mariano Soso.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado, Gonzalo Escobar; Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Christian Bernardi; y Luis Miguel Rodríguez. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Gol, en el primer tiempo: 19m, Pittón (SL).

Goles, en el segundo tiempo: 25m, Morelo (C); 31m, Rodríguez (C); 46m, de penal, Óscar Romero (SL).

Cambios, en el segundo tiempo: al reinicio, Wilson Morelo por Olivera (C); 32m, Alexander Díaz por Menossi (SL); 34m, Facundo Garcés por Bernardi (C) y Julián Palacios por Salazar (SL); 43m, Gonzalo Piovi por Rodríguez (C);

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Nuevo Gasómetro (San Lorenzo).