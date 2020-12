San Lorenzo ganó en Tucumán y mantiene viva su ilusión

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1344084165155819520 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Pura categoría! Ángel Romero cruzó el remate y marcó el 1-0 en Tucumán.



— TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 30, 2020

En el complemento, el panorama se complicó para los dirigidos por Mariano Soso, que en un lapso de 2 minutos perdieron al lateral Víctor Salazar, expulsado por doble amonestación, y sufrieron el gol del empate de Leonardo Heredia.

#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Gran cabezazo! Después de la roja a Salazar, Leonardo Heredia conectó el centro del Bicho Aguirre y marcó el 1-1 ante el Ciclón.

Atlético Tucumán San Lorenzo



— TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 30, 2020

No obstante, el ingreso de Nicolás "Uvita" Fernández reactivó a San Lorenzo y fue el propio atacante quien volvió a ponerlo en ventaja a los 30 minutos, mientras que Juan Ramírez, sobre el final, sentenció el cotejo a favor del conjunto "azulgrana".

#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡VOLVIÓ CON TODO! Nicolás Fernández la cruzó de zurda y clavó el segundo del Ciclón en su regreso a las canchas. ¡Bienvenido, Uvita!

Atlético Tucumán San Lorenzo



— TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 30, 2020

#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Una contra letal! Juan Ramírez picó desde atrás de mitad de cancha, quedó mano a mano con el Laucha Lucchetti y liquidó el encuentro en Tucumán.

Atlético Tucumán San Lorenzo



— TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 30, 2020

Con este resultado, San Lorenzo sigue con vida en el certamen, aunque no depende de sí mismo: alcanzó los 4 puntos, a 5 del líder Banfield, que tiene 9, y que será el contrincante del elenco de Boedo en la última fecha del grupo.

Por su parte, Atlético Tucumán quedó eliminado con 1 punto en tres jornadas, misma cantidad que acumula Colón de Santa Fe y por detrás de Gimnasia de La Plata (4) y Talleres de Córdoba (5).

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Nicolás Aguirre, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Alexis Sabella, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Alexander Díaz. DT: Mariano Soso.

Goles en el primer tiempo: 6m Ángel Romero de penal (SL).

Goles en el segundo tiempo: 5m Heredia (AT), 30m Fernández (SL), 42m Ramírez (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 7m Francisco Flores por Sabella (SL); 16m Mauro Osores por Ortíz (AT); 17m Ramiro Carrera por Acosta (AT); 19m Nicolás Fernández por Óscar Romero (SL); 24m Augusto Lotti por Aguirre (AT); 28m Matías Alustiza por Melano (AT); 37m Lucas Menossi por Díaz (SL) y Mariano Peralta Bauer por Ángel Romero (SL).

Incidencias en el segundo tiempo: 3m Expulsado Salazar (SL).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Pablo Echavarría.