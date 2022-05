Sampaoli y Benítez, antes que Messi y Pochettino

Jorge Sampaoli, entrenador de Olympique de Marsella, está entre los cinco nominados y competirá con Christophe Galtier, de Niza; Bruno Genesio, de Rennes, Antoine Kombouaré, de Nantes, y Julien Stephan, de Estrasburgo. Pochettino, campeón de la liga con PSG, quedó afuera de la elección.

sampaoli.jpg Jorge Sampaoli es candidato a mejor DT de la Ligue 1

El otro argentino que estará en la gala del próximo domingo 15 de mayo será el arquero Walter Benítez, del Niza. El ex Quilmes buscará ser el mejor arquero de la temporada y superar a Gianluigi Donnarumma, de PSG; Alban Lafont, de Nantes; Pau López, del Marsella; y Matz Sels, de Estrasburgo.

En la nómina para el premio al mejor jugador, Messi fue excluido y el máximo candidato a ganarlo será su compañero Kylian Mbappé, actual goleador del equipo parisino y del campeonato. Los otros elegidos fueron Wissam Ben Yedder, de Mónaco; el brasileño Lucas Paquetá, de Olympique de Lyon; Martin Terrier, de Rennes; y Dimitri Payet, del Marsella.

benitez-1.jpg Walter Benítez es uno de los cinco mejores arqueros del fútbol francés

Claudio Borghi: "Los franceses no saben de fútbol"

Claudio Borghi, campeón mundial con la Selección Argentina en México 1986, defendió a Lionel Messi de los silbidos de los hinchas de París Saint Germain y aseguró que los franceses "no saben de fútbol".

"Comprendo los silbidos a Messi, porque los franceses no saben de fútbol y creen que en el silbido esta la expresión de un mal rendimiento, pero ni siquiera llegan a entender lo que quiere hacer el tipo. Todo lo que no se entiende se critica. Creo que los franceses no se destacan por tener una trayectoria en el fútbol mundial importante", afirmó el ex DT de Argentinos Juniors, Boca e Independiente, entre otros equipos.

borghi.jpg Claudio Borghi fue lapidario con los franceses

"Tuvieron buenos jugadores: (Zinedine) Zidane, (Michel) Platini, fueron campeones del mundo, pero normalmente son equipos que no tienen tradición y la gente tampoco se destaca por tener una tradición futbolera. Entonces no hay nada mejor que criticar a uno bueno cuando no lo entiendo y se sienten importantes criticando a alguien importante", continuó.

Messi fue silbado y abucheado en su primera consagración con PSG hace dos semanas, cuando ganó la Ligue 1. Los hinchas, que lo recibieron con locura al principio de la temporada, lo apuntaron como el principal responsable de no ganar la Liga de Campeones de Europa.

"Yo pensé que Messi se iba a ir a un país con una tradición futbolera más grande. Yo lo veía en Inglaterra y en el PSG la obligación mas grande que tenía era ganar la Champions y eso no se logra solamente con dinero", aseguró Borghi en Radio Villa Trinidad.