Russo: "El VAR no es mi rival"

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se refirió este lunes a las polémicas sobre el videoarbitraje en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y que causó las quejas mediáticas del vicepresidente del club, Mario Pergolini: "No me da miedo que el VAR sea determinante en la Libertadores. No es mi rival", aseguró.