Ruggeri sepultó a Boca: "Ni Guardiola podría dirigirlo"

"Ni Guardiola podría dirigir a Boca. Va a venir Guardiola, y si un tipo viene borracho, si el otro se agarra los botines y se va a la mie... porque dice 'no juego este partido, me quiero ir a ver a mi mamá, a mi prima'. Si el vestuario no es sano, no tenés chance", dijo el Cabezón en ol programa ESPN F90.