Ruggeri habló con Claudia Villafañe y destapó la olla

claudia.jpg

"Ayer hablando con Claudia me decía "Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís". No sé si está bien decir esto. Claudia sabe que lo digo de corazón. No quise preguntar más. Debe ser el dolor que tenemos todos. No voy a echar la culpa a nadie", explicó el Cabezón, con una clara muestra de tristeza.

https://twitter.com/C5N/status/1333484692453122055 Ruggeri contó qué le dijo Claudia Villafañe sobre el lugar donde murió Maradona https://t.co/3f97b4wMpRpic.twitter.com/j3O7lrisJ3 — C5N (@C5N) November 30, 2020

"Me arrepiento de una sola cosa, cuando fui donde Grondona y me dijo Diego 'andá a la tarde', tendría que haberme metido en el predio, tendría que haber estado en el predio, ayudándolo. Tendría que haberme metido, no echar a nadie. Me dijo que quería que le hable a los defensores. Fui un boludo", siguió Ruggeri.

Y continuó también hablando de sus discusiones por la droga: "Me peleé mucho, pero no por fútbol, por tema droga... Me encerraba con él en la habitación. Él nos dijo que tenía un problema con la droga. Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: '¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, Claudia que te sigue para todos lados, vos estás loco...'. Y él me decía: 'Hay cosas que vos no entendés, la carga que yo tengo encima'".

ruggeri.jpg

"Fue Bilardo el que armó esto. Cada vez me doy cuenta de cosas que no me doy cuenta de antes: llamó al Burru, por qué el Negro Enrique al final... El tipo vio esta unión que íbamos a tener. No fue porque ganamos. Armó una sola familia", cerró Ruggeri.