Rosario Central y Unión empataron en un lindo partido

Los goles "canallas" fueron convertidos por Matías Nani, en contra, y Alan Marinelli, en el primer tiempo, y los "tatengues" fueron anotados por Gastón González y Javier Cabrera, uno en cada etapa.

Central jugó mal en la primera etapa porque tuvo más tiempo la pelota pero careció de profundidad y, sobre todo, estuvo mal parado desde el medio hacia atrás.

Y Unión, que tuvo menos posesión, jugó mejor en el medio y dispuso de las llegadas más claras, como la de los 5 minutos, cuando Gastón González (la figura de la cancha, citado al seleccionado argentino sub 20 por Fernando Batista) gambeteó a Rafael Sangiovani por la izquierda y clavó un zurdazo en el primer palo ante la llamativa pasividad de Diego Novaretti, quien no le salió, y del arquero Juan Pablo Romero, que no se paró en su palo.

El local continuó con su idea de pelota al piso y rotación y llegó al empate a los 21 minutos cuando Rodrigo Villagra metió un buen centro con rosca desde la derecha para Emiliano Vecchio, pero Nani quiso anticiparlo y la metió en su arco con la punta del botín derecho.

Los dirigidos por Cristian González mostraron algunas llegadas como la de los 23 minutos, cuando tocaron de izquierda a derecha Lucas Gamba, Vecchio, Villagra y Marinelli y la pelota le quedó servida a Sangiovani, quien la tiró afuera, solo con el arquero.

Unión se lo perdió a los 34 minutos cuando González mandó un centro desde la izquierda y Franco Troyanski cabeceó incómodo, y Central encontró el segundo a los tres minutos cuando Fabián Rinaudo remató desde afuera -el primer tiro de media distancia-, el arquero Sebastián Moyano dio rebote y Marinelli lo ajustició de zurda, arriba, para darlo vuelta.

Unión dilapidó otra llegada a los 40 minutos cuando Fernando Márquez remató desde el borde del área, la pelota rebotó en Novaretti, pegó en el travesaño y se fue al córner.

El complemento mostró el mejor juego de Unión, que controló la pelota en el medio y llegó por los costados hasta que a los 30 minutos llegó merecidamente al empate con un derechazo de Cabrera desde fuera del área, casi sin marca, que entró en el ángulo superior izquierdo, en el golazo de la noche.

Y Unión casi lo gana a los 36 minutos cuando el ingresado Sebastián Assis lanzó un córner desde la izquierda al que no llegaron Troyansky ni Claudio Corvalán, y Central casi se queda con todo a los 43 tras un córner de Vecchio desde la derecha que peinó Joaquín Laso y que esta vez Nani salvó en la línea.

Central pareció otro equipo en el complemento porque se retrasó demasiado, tuvo poco la pelota y casi no generó llegadas claras, en un partido en el que se notó que el enganche Vecchio sufrió una merma en su rendimiento físico por una molestia muscular en el recto de la pierna derecha, por la que estuvo en duda hasta el calentamiento previo al partido.

- Síntesis -

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Franceso Lo Celso y Emiliano Vecchio; Alan Marinelli y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Brian Blasi, Federico Vera, Matías Nani y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Juan Nardoni, Ezequiel Cañete y Gastón González; Franco Troyansky y Fernando Márquez DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el primer tiempo: 5' Gastón González (U); 21' Nani (U), en contra y 37' Marinelli (C).

Gol en el segundo tiempo: 30' Cabrera (U).

Cambios en el segundo tiempo: 10' Franco Calderón por Vera (U); 21' Facundo Almada por Sangiovani (C) y Juan Manuel García por Cañete (U); 22´ Sebastián Assís por Márquez (U); 33´Joel López Pissano por Lo Celso (C); 43' Emmanuel Ojeda por Villagra (C) y 43' Luca Martínez Dupuy por Marinelli (C) y 44' Juan Carlos Portillo por Blasi (U) y Mauro Luna Viale por Cañete (U).

Amonestados: Marinelli, Lo Celso, Rinaudo, Villagra y Gamba (C). Cabrera y García (U).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

